الصحة: لدينا 72 مليون جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالغفار ـ خلال اتصال هاتفى مع قناة "الحياة اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن مصر تحصل على مختلف أنواع اللقاحات التى تم اعتمادها فى العالم ولدينا كميات كبيرة من اللقاحات تكفى لتطعيم 40 % من المصريين، كما أن هناك خطة أسبوعية وشهرية لتدفقات اللقاحات من المصادر المختلفة.

وأشار إلى تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا، موضحا أن هناك من حصل على الجرعة الأولى فقط، والبعض الآخر حصل على الجرعة الأولى والثانية من اللقاح.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن تخفيض الفئة العمرية للتطعيم من 18 سنة إلى 15 سنة والبدء فى التسجيل لهم وذلك بهدف الحصول على اللقاح.

وقال إن قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم يهدف لحمايتهم، مشيرا إلى أن الدولة تريد أن تعود الحياة لطبيعتها قبل فيروس كورونا والعالم أجمع على أهمية اللقاح فى التعامل مع الجائحة والدولة المصرية تريد صالح المواطن فى ظل جائحة كورونا.

وأكمل المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان أن هناك إقبالا منقطع النظير على تلقى اللقاح بمحطات مترو الأنفاق وسيتم التوسع فى إنشاء مراكز التطعيم بمحطات المترو.

وأضاف أنه لم يتم رصد أى شكاوى أو تزاحم فى اليوم الأول لتطبيق القرار، كما أن نسبة غياب الموظفين لم تكن عالية، وهذا يدل على أن الدولة نجحت فى تطعيم العاملين والموظفين فى الدولة بلقاح كورونا.

وتابع عبدالغفار أن المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بدون أعذار طبية سيتم منعهم من دخول المصالح الحكومية بداية من الأول من شهر ديسمبر القادم، وقال: "نتابع بشكل مستمر التغيرات التى تحدث فى فيروس كورونا عالميا ومصر ما زالت فى الموجة الرابعة".