خلال زيارته لدير السيدة العذراء.. أمين البحوث الإسلامية: المصريون نسيج واحد

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وقال الأمين العام إن زيارته تأتى لاستكمال نقاط التواصل مع شركاء الوطن مما يساعد على تقوية النسيج الوطنى المصرى ويزيد من الترابط بين عنصرى الوطن مسلمين ومسيحيين، ويبعث برسالة إلى من يحاولون بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد أننا نعيش على أرض واحدة تجمعنا المحبة ولن تنجح الفتن فى زعزعة استقرار هذا الوطن.
أضاف "عياد" أن الدين الإسلامى جعل الحوار بابًا لدعوته العالمية ومصدرًا لاعترافه بالآخرين، مشيرًا إلى أن الحوار فريضة إسلامية وضرورة بشرية، حيث أنه ينبع من إيمان المسلم بأن التعددية سنة إلهية كونية.
أوضح الأمين العام، أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر يعمل من خلال جهوده المتنوعة على ترسيخ مفهوم التعايش السلمى المشترك فى المجتمع المصرى.
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