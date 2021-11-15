عوض تاج الدين لـ مساء dmc: جميع اللقاحات المسجلة بالعالم موجودة فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة أتاحت كل الوسائل كى يحصل الموظفين على لقاحات كورونا، والهدف من ذلك هو حماية الموظفين وأسرهم.





وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن هناك وفرة فى اللقاحات كما أن هناك تدفق فى هذه اللقاحات، منوهًا بأن جميع أنواع اللقاحات المسجلة فى العالم موجودة فى مصر. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه تم الإعلان عن المرحلة الأولى للتجارب على لقاح كورونا وسيتم إجراء التجارب السريرية والإكلينيكية ليتم إتاحته بعد ذلك، معقًا: "لقاح مبشر".

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