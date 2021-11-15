مصر تدين الهجوم الإرهابي شمال بوركينا فاسو

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الغادر الذي شهده إقليم سوم في شمال بوركينا فاسو يوم ١٤ نوفمبر الجاري، مسفرًا عن وفاة ما لا يقل عن عشرين عنصرًا من القوات البوركينية والمدنيين.

وقدمت مصر، حكومةً وشعبًا، خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية بوركينا فاسو الشقيقة، حكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، مؤكدةً على وقوفها جنبًا إلى جنب بجوار بوركينا فاسو وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.