”الأعلى للآثار”: نراجع أدق تفاصيل الفيلم الترويجي لافتتاح طريق الكباش

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية تهتم اهتمام غير مسبوق بالآثار في هذه الفترة سواء من خلال زيارات متكررة ومتابعة كل ما يحدث من اهتمامات اثرية.
وكشف الدكتور مصطفى وزيري، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنهم يقومون الان بمراجعة أدق التفاصيل في الفيلم الترويجي لافتتاح طريق الكباش، لافتا إلى أن هناك بروفات استباقية تجرى الان استعدادا لافتتاح طريق الكباش الذي سيجري خلال أيام.
وتابع: "هناك مجموعات عمل شبابية على مدار اليوم لترميم المواقع الاثرية المختلفة وخلال أيام سيتم افتتاح طريق الكباش"، مؤكدا جاهزية هيئات الاثار لافتتاح طريق الكباش".
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