الصحة: خطة أسبوعية وشهرية لتدفقات اللقاحات من المصادر المختلفة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن مصر توفر جرعات من اللقاحات تكفى لتطعيم 40 % من إجمالى سكان مصر، وهناك خطة أسبوعية وشهرية لتدفقات اللقاحات من المصادر المختلفة، كما أنه بالفعل تم تخفيض الفئة العمرية للتطعيم وتم البدء فى التسجيل للفئة العمرية من 15 لـ 18 سنة للحصول على اللقاح.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، على برنامج "الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر لديها حوالى 72 مليون جرعة من اللقاحات سواء كانت لقاحات يتم توريدها أو يتم تصنيعها فى مصر،

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مصر تحصل على مختلف أنواع اللقاحات التى تم اعتمادها فى العالم، مؤكدا على أنه هناك متابعة بشكل مستمر لجميع التحورات التى تحدث فى فيروس كورونا على مستوى العالم.

وقال عبد الغفار، أنه تم رصد نسب غياب الموظفين لم تكن مرتفعة اليوم، ولم تكن خارجة عن المعدلات الطبيعية، وأنه من المعتاد أنه لا يكون هناك حضور فى مقار الوزارة بنسبة 100% فى كل الأيام.

وأضاف أنه لم يكن هناك ازدياد ذو دلالة إحصائية نهائيا فى تواجد الزملاء الموظفين فى ديوان عام وزارة الصحة، أو ديوان عام وزارة التعليم العالى.

وأشار إلى أنه كان هناك تواجد من الموظفين فى مقار وزارتى الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بشكل لم يؤثر أو يعيق سير العمل بنفس الانتظام.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه الجمهور لاحظ ذلك، حيث أنه لا يوجد أحد عاد إلى منزله دون أن يقضى مصلحته بمقار الوزارة، بسبب غياب موظف، أو عدم تواجد موظف، وذلك يدل على النجاح الذى حققته الدولة فى تطعيم الكوادر الإدارية، وتطعيم العاملين بالجهاز الإدارى.