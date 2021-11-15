منتدي شباب العالم.. تفاصيل انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ

خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل ينطلق منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك كما أعلنت إدارة منتدى شباب العالم ، ولاهميته تصدر منتدي شباب العالم التريند علي محرك البحث جوجل بعد تزايد البحث عن كافة التفاصيل الخاصة به .



منتدى شباب العالم

منتدي شباب العالم ... التفاصيل الكاملة

يتم فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم بداية من اليوم 15 نوفمبرولمدة شهر كامل.

يناقش المنتدى في نسخته الرابعة أوضاع العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراتها الإقليمية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على المحاور الرئيسية للمنتدى كقضايا السلام والإبداع والتنمية.

يناقش ايضا منتدي شباب العالم القضايا المتوافقة مع الأجندة الشبابية الدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

القضايا المتوافقة مع الأجندة الشبابية الدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. تتناول عمل وجلسات المؤتمر عدد من الموضوعات الحيوية فيما بعد كورونا مثل الطاقة، ومستقبل العمل وريادة ودور المؤسسات الدولية في التعافي من تداعيات الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمي.

من المقرر ان يناقش منتدي شباب العالم عدد من المبادرات التنموية التي تستهدف مواجهة الفقر، وكذلك تداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة، وغيرها من الموضوعات المهمة.

قررت إدارة منتدى شباب العالم تقليل عدد المدعوين عن كل عام، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ فعاليات وأنشطة المنتدى المختلفة والتأكد من أن الأنشطة تتناسب مع إجراءات التباعد الاجتماعي وذلك نظرًا لظروف جائحة كورونا التي يواجهها العالم.

أعدت إدارة المنتدى خطة محكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين في المنتدى، بدءا من مراحل التسجيل في المنتدى واشتراط تلقي الجميع اللقاح ضد كوفيد-19، سواء المشاركين من مصر أو خارجها.

تمّ التنسيق مع الأجهزة المعنية لتشكيل فرق مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطة الوقائية طوال فترة المنتدى، إضافة إلى تدريب جميع القائمين على تنظيم المنتدى على الإجراءات الوقائية والبروتوكولات التي سيتم تطبيقها، مع إجراء فحص يومي لجميع المشاركين والضيوف، واستخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي خلال الجلسات وأنشطة المنتدى وغيرها من الإجراءات الوقائية بمنتهى الحرص.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

كانت إدارة منتدى شباب العالم قد عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل عودة منتدى شباب العالم 2021 في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناءوخلال المؤتمر رحبت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وهي الجهة المنظمة لمنتدى شباب العالم الدكتورة رشا راغب، ، بكل شباب مصر والعالم، مشيرة إلى دور الشباب الفاعل كرقم صحيح في معادلة بناء حاضر ومستقبل الأوطان.

واستعرضت رشا راغب، توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في عام 2016، وما تم تنفيذه وبذل فيه الكثير من العمل والجهد الوطني المخلص وذلك خلال خمس سنوات بعد صدور القرار الجمهوري بإنشاء الأكاديمية الوطنية، كما سلطت الضوء ايضا على أبرز نجاحات الأكاديمية التي من بينها تدريب أكثر من 28 ألفًا و370 ألف شاب مصري وأفريقي، إلى جانب تدريب نواب المحافظين، وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء مكاتب التمثيل الخارجي، بالإضافة إلى البرامج المخصصة للشباب في عدد من الدول الأفريقية.



منتدي شباب العالم

كما أكّدت ايضا أنَّ مبادئ الإنسانية والعطاء ونبذ الصراع كان أيقونة نجاح العالم في مواجهة تفشي جائحة كورونا، معلنة عن عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بعد فترة طويلة من الإغلاق العالمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ، وذلك مع ضمان الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال فترة الانعقاد.

علي الجانب الاخر اكدت عضو اللجنة المنظمة لـ منتدى شباب العالم سارة هشام، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، أنَّ المنتدى بنسخه الثلاث الماضية استضاف ما يزيد على 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم، مشيرة إلى الإشادات الدولية بالإسهامات التي قدمها المنتدى في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الدورة الحادية والأربعين، إضافة إلى اعتماد المنتدي كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم في الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين.

أنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب

بموجب قرار جمهوري أصدرَه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017 تم أنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد استضاف المنتدي ما يزيد على 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم، ونال العديد من الإشادات الدولية بالإسهامات التي قدمها المنتدي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الدورة الحادية والأربعين، إضافة إلى اعتماد المنتدي بنسخه الثلاث كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم في الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين.