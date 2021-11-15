كيف تتواصل بسهولة مع جهاز حماية المستهلك المصري؟

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محمد سياف - ابو ظبي - يبث جهاز حماية المستهلك المصري رسائل نصية قصيرة علي الهاتف المحمول بغرض نشر التوعية بحقوق المستهلك في مصر سواء كان المشتكى مصريا أو غير مصري متواجد علي أرض مصر.

كما يقوم جهاز حماية المستهلك بنشر معلومات و تحذيرات من المنتجات المعيبة أو الخدمات الغير مستوفية لحقوق المستهلك وذلك علي موقعه علي شبكة الإنترنت (رابط الموقع اضغط هنا).

و الموقع يحتوي علي أقسام متعددة منها رسالة الجهاز وأيضًا القضايا التي تمت ضد بعض المنتجات و الشركات.

و أهم ما يميز جهاز حماية المستهلك هو توفيره وسائل تواصل سهلة مع الجمهور للاستفسار أو معرفة ما يقوم به الجهاز أو التحذيرات من بعض المنتجات أو لتقديم شكاوى.

كيف تتصرف عندما لا تعجبك السلعة أو الخدمة؟

و ينصح جهاز المستهلك في حالة وجود شكوى من عيب في السلعة أو الخدمة أن يتجه المستهلك في البداية إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً، و لكن لو تتمكن من حل الشكوى وديا فيمكن التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك (تتواجد في عدة محافظات لمعرفة الأماكن اضغط هنا) حتي تجد المساعدة و الإرشاد فيحل الشكوى قبل التوجه لتقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك.

طرق التواصل:

و لكن في حالة رغبة المستهلك بتقديم شكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك كما قلنا توجد طرق سهلة و متعددة فيمكن التقدم بالشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

اتصل من خلال أي خط أرضى بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك و رقمه (19588) .

إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم فاكس 0233055753

كما يمكن التوجه لأقرب مكتب بريد و ملئ استمارة شكوى مجانية.

أيضا يمكن للمستهلك إرسال أي شكوى إلكترونياً و ذلك بالضغط علي رابط شكوى هنا.

أو التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك بالقاهرة بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية و تقديم الشكوى باليد.

أو إرسال الشكوى علي الواتساب رقم 01577779999

تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور من خلال الروابط التالية:

وفي جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) على الواتساب رقم 01281661882، يجب أيضٍا معرفة أنه لا يتم استقبال أي شكوى إلا عن طريق إحدى الطرق سالفة الذكر.

صور من رسائل جهاز حماية المستهلك المصري: