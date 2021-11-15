«المستشار أحمد سعد الدين ترأس جلسة البرلمان»..ماذا حدث فى مجلس النواب اليوم بعد سفر جبالى؟

وقال وزير المالية، إن إجمالي حصيلة الضرائب في الإيرادات بلغت 834 مليار جنيه بما فيها ضرائب وجمارك، وهي أعلي من حصيلة السنة السابقة التي كانت تبلغ 736.9 مليار جنيه، متابعا: «دائما إيرادتنا تنمو أكبر من مصروفاتنا، ونسبة زيادة الإيرادات الأخرى عن السنة السابقة 17.3%، حيث إن نسبة الإيرادات بالنسبة للناتج المحلي زادت، مؤكدا أن حصيلة الضريبة على الدخل 418 مليار جنيه، أكبر من السنة السابقة بمعدل نمو 9.3%، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة 339 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5 %، عن السنة السابقة .