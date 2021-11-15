الدرندلي: هناك وعد لمرتجي بأن يصبح رئيساً للأهلي وذلك يحدث أزمة مع العامري فاروق

/661516/الدرندلي-هناك-وعد-لمرتجي-بأن-يصبح-رئيسا-للأهلي-وذلك-يحدث-أزمة-مع-العامري-فاروق

كشف خالد الدردندلي بأن خالد مرتجي تم وعده بأن بكون رئيساً للنادي الأهلي خلفاً للخطيب في الدوري بعد المقبلة، وهو ما أغضب العامري فاروق لأنه يريد أن يصبح رئيس خلفاً للخطيب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الدرندلي لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: “مرتجي كان يرغب في الترشح كنائب للرئيس في بداية الدورة الاخيرة في نفس منصب العامري فاروق، ولكن اقنعه الخطيب بالترشح كعضو”.

وأشار: “منذ اليوم الاول وهناك ازمات بين مرتجي والعامري فاروق، وابدى غضبه مني وابلغته اننا تقبلنا الوضع، وهذه الامور لا تخرج للاعلام وهذا مايتميز به النادي الاهلي، التكتم على ازماته الداخلية”.

وأكمل: “خالد مرتجي تم وعده الدورة بعد المقبلة أن يكون رئيسا للاهلي وبشكل صريح، وهذه الدورة أمينا للصندوق، فضلا عن ان العامري فاروق له تطلعات بشكل كبير ان يكون رئيسا للاهلي، وهذا الامر سوف يتسبب في مشاكل كبيرة بينهم في المجلس ولن يكون في مصلحة النادي، لانه سوف يكون هناك شد وجذب بين النائب وامين الصندوق في حالة فوز مرتجي”.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يتبقى 3 مباريات فقط، لفريق لفريق الكرة بالنادي الاهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في بطولة الدوري الممتاز،ى حيث يلاقي على الترتيب كلا من: المصري البورسعيدي والجونة وأسوان.

المباراة الاولى: أمام المصري البورسعيدي في الجولة رقم 32، وستقام يوم 20 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الإسكندرية.

المباراة الثانية: أمام الجونة في الجولة رقم 33، وستقام يوم 20 أغسطس/ في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد خالد بشارة.

المباراة الثالثة والأخيرة: أمام فريق أسوان في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، وستقام يوم 27 أغسطس، من على ملعب السلام.

القنوات الناقلة

يتم بث كافة مباريات الدوري المصري والمسابقات المحلية في مصر، عبر مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس".

موسيماني

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران أمس.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم أمس، وشهدت مشاركة جميع اللاعبين الغائبين عن مباراة طلائع الجيش، وكذلك اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة.