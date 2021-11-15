/661517/رجال-سلة-الأهلي-يخسر-أمام-الاتحاد-السكندري-بذهاب-نهائي-دوري-المرتبط

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الاتحاد بنتيجة 83-77.

ونجح فريق 18 سنة المرتبط بالنادي الأهلي في الفوز على الاتحاد بنتيجة 83-59، فيما يلتقي الأهلي والاتحاد في لقاء العودة وحسم اللقب يوم الأربعاء المقبل.

رحلة الأهلي لنهائي دوري المرتبط

يذكر أن رجال سلة الأهلي بدأ رحلته إلى نهائي بطولة دوري المرتبط من خلال الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وقدم خلالها الأهلي عروضًا قوية وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

واستكمل رجال سلة الأهلي مسيرة الانتصارات في الدورة المجمعة الثانية من خلال الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريًّا في العودة، ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 70-69 في الذهاب والفوز إيابًا بنتيجة 76-72.

خالد الدرندلي

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق الاهلي، انه سيكون داعماً للمجلس الجديد حال عدم فوزه بالانتخابات، بالرغم من عدم أختياره في قائمة الخطيب الجديدة.

وقال الدرندلي لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: “أكن كل الاحترام والتقدير لكابتن الخطيب، فهو قيمة وقامة كبيرة، واؤكد على احترامي لاختياره رغم حزني بسبب الطريقة التي اتبعوها معي”.

واشار: “الجميع داخل الاهلي سيكون متواجد من اجل خدمة النادي، وفي حالة خسارتي للانتخابات سوف اتمنى التوفيق للمجلس وهذا ماتربينا عليه”.

واتم: “انني اخوض الانتخابات بشرف ونزاهة واتمنى ان افوز لأستمر في خدمة اعضاء الجمعية العمومية”.