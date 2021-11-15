/661518/عاطف-كعربان-انطلاق-منتدى-شباب-العالم-في-ثوبه-الجديد-رسالة-للعالم-على-ان-مصر-أرض-السلام

ثمن النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج، انطلاق منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأكد كعربان في تصريحات صحفية له اليوم أن انطلاق منتدى شباب العالم في ثوبه الجديد يعد رسالة للعالم على قدرة مصر وشعبها العظيم على استضافة سفراء دول العالم من الشباب ،وتأكيد على ان مصر أرض السلام والمحبة .

عاطف كعربان: انطلاق منتدى شباب العالم في ثوبه الجديد رسالة للعالم على ان مصر أرض السلام

ولفت إلى أن منتدي شباب العالم يعد فرصة جيدة للشباب من مختلف الدول للتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، بجانب المساهمة في خلق وإتاحة الفرص أمام الشباب لكى يصبحوا مؤهلين للمشاركة في بناء الوطن باعتبارهم قادة المستقبل.

وقال النائب عاطف كعربان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بتمكين بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة.