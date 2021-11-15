/661519/اتحاد-الكرة-يدرس-تقليل-عقوبة-شيكابالا-لـ4-مباريات

ترددت بعض الانباء داخل اتحاد الكرة، بأنه سيتم رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك عقب لقاء الإسماعيلي القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيكتفي اتحاد الكرة بعقوبته 4 مباريات فقط مثل زميله في الفريق حازم إمام، الذي تم تطبيق عليه تلك العقوبة بعد أحداث مباراة البنك الأهلي في نهاية الدوري العام الموسم الماضي.

وكان حصل شيكابالا على حكم من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة الموقعه عليه من إتحاد الكرة، بجانب مناقشة الأمر في مجلس النواب بأن قرارات لجنة التوسية والتحكيم ملزمه وعلى اتحاد الكرة تنفيذها، وهو ما لم يحدص حتى الأن.

تعليمات خاصة من كارتيرون لـ شيكابالا تمهيداً لرفع العقوبة ومشاركته

أجتمع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، على هامش المران أمس.

وتحدث كارتيرون مع شيكابالا حول تجهيزه للفترة القادمة في ظل رفع العقوبه عليه في أي لحظه ومشاركته مع الفريق، مشدداً بأنه يجب عليه أن يتدرب بجدية وقوة حتى يكون جاهز عندما يتم الاستعانه به في أي لحظة.

خضع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي خاص بعد شكواه من تعرضه لإجهاد عضلي في الآونة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

وخرجت تصريحات من مسئولوا الفريقين قبل المباراة الهامة بينهم، تشعل اللقاء قبل بدايته، فكلا الفريقين خسروا أخر مباراة لهم بالدوري حيث فاز البنك الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف، وخسر الزمالك أمام النادي الأهلي 5/3 في لقاء القمة.