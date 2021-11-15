جدة - نرمين السيد - قال الدكتور صبحى محسن المشرف على مشروع التغذية المدرسية بوزارة الزراعة، إن الوجبة الغذائية بالمدارس تحتوى على جميع المكونات اللازمة للطلاب فى المراحل السنية المختلفة، خصوصًا وأن هناك نسبة عالية من سوء التغذية بين طلاب المدارس.





وأضاف محسن، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن ما لا يقل 25% من التلاميذ يعانون من السمنة والتقزم والأنيميا، ولذلك جاء التوجيه الرئاسى بتوزيع الوجبات المدرسة على الطلاب. وأوضح المشرف على مشروع التغذية المدرسية بوزارة الزراعة، أن الوجبات يتم توزيعها فى 7 محافظات وفى نهاية الشهر الجارى سيتم تغطية جميع أنحاء الجمهورية بإعطاء وجبة متزنة لتقليل المشاكل الصحية بين الطلاب ومساعدتهم على العملية التعليمية وتشجيعهم على الذهاب للمدرسة. ولفت إلى أنه تم وضع مجموعة من الفيتامينات والأملاح المعدنية لزيادة القيمة الغذائية للوجبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- الزراعة لمساء dmc: توزيع الوجبات بجميع مدارس الجمهورية بنهاية الشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.