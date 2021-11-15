صحة الشرقية: تطعيم 500 ألف طالب ضد الالتهاب السحائى والثنائى خلال أسبوعين

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وأشار إلى أنه تم تطعيم 247527 طالب بالصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائى، والصف الأول الإعدادى، والصف الأول الثانوى، ضد الالتهاب السحائى، بنسبة تغطية بلغت 75%، وتطعيم 252787 طالب بالتطعيم الثنائى للصف الثانى والرابع الابتدائى بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 91%، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.
وأوضح وكيل الوزارة أن صحة الشرقية تستهدف تطعيم 331628 طالب ضد الالتهاب السحائى، وأيضا تطعيم 276478 طالب بالتطعيم الثنائى، مؤكدا بأنه يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية المدربة، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والادارات الصحية، وإدارات التأمين الصحى لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها، وشدد وكيل الوزارة على الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، حفاظا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.
وأضاف "مسعود" أن الفرق الوقائية، وفرق صحة البيئة، والثقافة الصحية، قامت أيضا بالمتابعة المكثفة على كافة مدارس المحافظة، لمتابعة تنظيم خطة الدولة الوقائية، مع ترك المسافات بين كل طالب وآخر، والتهوية الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بالمدارس ودورات المياه بها، ووجود المنظفات والمطهرات، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية، للطلبة والمعلمين، لمواجهة فيروس كورونا.
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