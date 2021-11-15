وأكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فى بيان اليوم الاثنين، أن القافلة ضمت 10 عيادات و9 تخصصات مختلفة الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والرمد والجراحة العامة والأسنان، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، لافتة إلى أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبى على 1338 مترددا، وخضع 72 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ164 مريضا وأشعة لـ 43 مريضا، وعمل تقارير طبية لـ 15 مريضا وتحويل 27 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.
وأضاف أنه تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقى لقاح كورونا، حيث تم التسجيل وتقديم اللقاح للمواطنين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (معًا نطمئن).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى إحدى قرى كفر الشيخ ضمن حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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