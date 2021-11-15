خبير طاقة لـ مساء dmc: مصر لديها تصور حكيم لغاز المتوسط

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن مصر كانت بعيدة عن ما يحدث فى غاز المتوسط قبل 2014، معقبًا: "المتوسط كان على حافة صراع حربى بين دول بعينها قبل 2014".





وأضاف القليوبى، فى لقائه ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين: "جاءت حكمة القيادة السياسية بعقد القمة المصرية اليونانية القبرصية والتى وضعت نقاط على الحروف وبداية ترسيم الحدود البحرية وأوقفت أحلام دول بعينها كانت تريد السيطرة على المتوسط". وأوضح أن مواجهة مصر للصعاب فى مجال البترول والغاز فى أقل من 3 سنوات يعتبر إنجاز، مؤكدًا أن القيادة السياسية كان لديها تصور ذو حكمة بشأن غاز المتوسط. وتابع: "قوة الردع العسكرية المصرية ضيعت أحلام كل من تخول له نفسه أو يتصور أن لديه قوة أو عتاد عسكرى، فالقوة المصرية أعطت ثقة للمستثمر الأجنبى".

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