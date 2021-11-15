قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن السيول التي شهدتها أسوان، وعدد من المحافظات شيء طبيعي معتاد عليه كل شتاء، وتابع: "تم إنشاء أكثر من 1500 منشأة للحماية من السيول ومخاطرها..هذه المنشآت أسهمت في الحماية من السيول التي تم التنبؤ قبل حدوثها بنحو 72 ساعة".
وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم تخفيض مناسيب المياه في الترع والمصارف في الوجه البحري تحسبا لتجمع مياه الأمطار فيها.
وأكد "غانم"، أن سد أبو الريش الركامي أدى دوره بفعالية، وجنبنا كارثة محققة من السيول ذات القدرة التدميرية العالية، مشيراً إلى أن هناك 2 من السدود التي أنشأتهما الوزارة أسهما في حجز نحو 6 ملايين متر مكعب من المياه أقصى جنوب محافظة البحر الأحمر في شلاتين، لافتاً إلى أن هناك أمطارا خفيفة متوسطة على الساحل الشمالي الغربي غدًا، وكذلك أمطار متوسطة على الوجه البحر قد تصل إلى سيناء، وتابع:" على المواطنين عدم الانخداع في جفاف بعض مخرات السيول، وبناء منازلهم في تلك المناطق؛ لأنه قد تأتي السيول بعد سنوات انقطاع وتدمر كل شيء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الري: السدود حجزت 6 ملايين متر مكعب من مياه السيول في شلاتين... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.