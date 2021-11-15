/661520/محمد-شبانة--الحضري-منزعج-من-كيروش-ويستنجد-بمجاهد

تحدث الإعلامي محمد شبانة أن العلاقة بين كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وعصام الحضري مدرب الحراس ليس على أفضل حال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و أكد محمد شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc" أن عصام الحضري قد تلقى تحذيرات من البرتغالي كارلوس كيروش بعدم التعامل مع جميع وسائل الإعلام في فترة المعسكرات، بعدما تنازل السد العالي أزمته مع الشناوي في المعسكر السابق على صفحات التواصل الاجتماعي حتى لو كان بالإيحاء والتلميح.

وأكمل : “الحضري أجرى اتصالا بـ أحمد مجاهد واشتكى من معاملة كيروش وحظره من التعامل مع الإعلام، موضحا أن التصرفات تقلل من شأنه كواحد من اساطير الكرة المصرية”.

واضاف : “ كيروش قد ابلغ الحضري أن جميع المعسكرات المقبلة سيكون التصريحات من حق كيروش ومساعديه الأجانب، بجانب وائل جمعة مدير المنتخب مؤكدا أن أي خروج عن هذه التعليمات سيكون ضمن التقرير الذي يقدمه كيروس لاتحاد الكرة عقب كل معسكر”.

من هو محمد متولي كناريا

- خاض مع سموحة 42 مبايراة لم يحرز خلالها أي أهداف، وصنع هدف وحيد خلالهم

- لعب 3 مباريات هذا الموسم مع الفريق السكندري بواقع 270 دقيقة، لم يسجل أو يصنع فيهم

- كان يلعب في صفوف المقاولون العرب ثم أنتقل لمصر المقاصة، لينضم في الأخير لسموحة

إصابة عبد الله السعيد

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة عبد الله السعيد مع منتخب مصر، خلال لقاء المنتخب الأخير أمام أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأشار المنيري أن السعيد أبغه بأنه خرج بين شوطي اللقاء متأثراً بالإصابة التي لحقت به خلال المباراة، بعدما أبلغ جهاز المنتخب الطبي بأنه شعر ببعض الالام بالعضلة الخلفية، وبناء على ذلك تم أستبداله خلال المباراة.

وسيغيب عبد الله السعيد عن لقاء مصر الأخير بالتصفيات أمام الجابون، بعدما أثبتت الاشاعات إصابته بشد في الخلفية بالدرجة الأولى، وسيبدأ برنامجه التأهيلي الخاص مع نادي بيراميدز حتى يعود في أسرع وقت ويشارك بمباريات فريقه القادمة.