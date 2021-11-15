/661521/تصفيات-كأس-العالم-إيطاليا-تفشل-في-التأهل-وتتجه-للملحق-بعد-التعادل-مع-أيرلندا-الشمالية

فشل المنتخب الإيطالي في تحقيق الفوزعلى أيرلندا الشمالية وأنتهت نتيجة المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن لقائات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم في أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذه النتيجة يفشل المنتخب الإيطالي في التأهل المباشر لكأس العالم 2022 بقطر، ويتجه للملحق ليلحق بالمنتخب البرتغالي الذي خسر أمس أمام صربيا.

وحاول منتخب إيطاليا أن يفوز في اللقاء، وهدد مرمى أيرلندا في أكثر من كرة، ولكن تألق حارس المرمى وخط الدفاع وحافظ علة نظافه مرماهم.

وتأهلت سويسرا من المجموعة بعد أحتلاله المركز الأول برصيد 18 نقطة، بينما جائت إيطاليا بالمركز الثاني برصيد 16 من النقاط.

نتيجة مباراة البرتغال وصربيا

انتهت أحداث مباراة البرتغال وصربيا في ختام المجموعة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأخير.

وبهذه النتيجة يفقد رفاق كريستيانو رونالدو بطاقة التأهل المباشرة لبطولة كأس العالم، وينتظر مواجهة الملحق للبطولة للقارة العجوز.

وافتتح ريناتو سانشيز مهاجم منتخب البرتغال سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، من خلال مجهود فردي لسانشيز ويراوغ مدافعي صربيا ويسدد كرة قوية في الشباك.

وعاد منتخب صربيا في نتيجة المباراة، في الدقيقة 33 من عمر المباراة، عن طريق دوشان تاديتش، من خلال مراوغة وتسديدة قوية ترتطم بدفاعات البرتغال وتصل للحارس ليفقد سيطرته على الكرة وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة جاء ألكسندر ميتروفيتش، بهدف التقدم وهدف الفوز للظفر ببطاقة الأهل من المجموعة الأولى بشكل مباشر لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وتصدر المنتخب الصربي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة من أصل 8 مباريات، في حين احتل منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة برصيد 17 نقطة.

كريستيانو رونالدو

نجح البرتغالي كلايستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، من تحقيق لقب أفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل الشياطين الحمر.

وشارك كريستيانو رونالدو في الشهر اكتوبر الماضي مع مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.