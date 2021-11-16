مصر الخير لـ مساء dmc: رصدنا تضرر 106 منازل من السيول فى أسوان

جدة - نرمين السيد - قال أحمد على الرئيس التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة بدأت فى الأيام الماضية توزيع المواد الغذائية "معلبات وخبز" على المتضررين من سيول أسوان، مؤكدًا أنه يتم حاليا حصر المنازل المتضررة من السيول.





وأضاف على، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن عدد المنازل التى تم رصدها حتى الآن تجاوز الـ500، منوهًا بأن 106 منازل تضررت بشكل كامل، والباقى عبارة عن تضرر جزئى. وأوضح الرئيس التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن المحافظة تعمل على توفير أراضى خارج مخرات السيول استعدادا لبناء المنازل لتكون فى منطقة أمنة.

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