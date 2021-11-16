- 1/2
- 2/2
والتقى عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الطلاب بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة التجارة والصناعة خلال إطلاق المبادرة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية طلاب المدارس وتوعيتهم بمخاطر الإدمان وأيضا تعريف الطلاب بأهم المواد المخدرة المنتشرة حاليا والوقاية منها، وكذلك تعريف الطلاب بأساليب الدفاع عن النفس ومواجهة المشكلات الحياتية من خلال إعداد وتنفيذ أنشطة رياضية بين الطلاب.
وأوضح "عثمان " أن المبادرة تستهدف 50 ألف طالب مهنى بكافة مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية وعددهم 47 مركز بالإضافة إلى 100 محطة تدريبية بمختلف التخصصات المهنية المتعددة ضمن برامج الحماية من الوقوع فى براثن الإدمان.
وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة معلوماتية بين كافة هذه المراكز على مستوى الجمهورية وإجراء تصفيات للوصول إلى المراحل النهائية وفوز المركز المتميز ومنحه جائزة المسابقة، كذلك إعداد دليل مشترك لرفع الوعى بمخاطر المخدرات يضاف إلى المناهج التعليمية وسيتم دمجه للمقررات الدراسية فى هذه المراكز اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى كما سيتم إعداد معسكرات للطلاب المتميزين على المركز ودمجهم لوحدات التطوع على مستوى الجمهورية للعمل التطوعى مع الصندوق بالإضافة إلى تنظيم دورى رياضى، فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، فى إطار تشجيع الطلاب على التصدى لمشكلة التعاطى وإبراز خطورة الإدمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن تنفذ برنامجا لتوعية طلاب مدارس المراكز الإنتاجية بأضرار المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.