التضامن تنفذ برنامجا لتوعية طلاب مدارس المراكز الإنتاجية بأضرار المخدرات

جدة - نرمين السيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة ‬نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة لتوعية طلاب المدارس التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة التجارة والصناعة وذلك ضمن "برنامج اختار حياتك" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لرفع الوعى لدى هؤلاء الطلاب بمخاطر وتعاطى المواد المخدرة، وذلك بحضور اللواء خالد مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى.





والتقى عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الطلاب بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة التجارة والصناعة خلال إطلاق المبادرة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية طلاب المدارس وتوعيتهم بمخاطر الإدمان وأيضا تعريف الطلاب بأهم المواد المخدرة المنتشرة حاليا والوقاية منها، وكذلك تعريف الطلاب بأساليب الدفاع عن النفس ومواجهة المشكلات الحياتية من خلال إعداد وتنفيذ أنشطة رياضية بين الطلاب‪.‬

وأوضح "عثمان " أن المبادرة تستهدف 50 ألف طالب مهنى بكافة مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية وعددهم 47 مركز بالإضافة إلى 100 محطة تدريبية بمختلف التخصصات المهنية المتعددة ضمن برامج الحماية من الوقوع فى براثن الإدمان.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة معلوماتية بين كافة هذه المراكز على مستوى الجمهورية وإجراء تصفيات للوصول إلى المراحل النهائية وفوز المركز المتميز ومنحه جائزة المسابقة، كذلك إعداد دليل مشترك لرفع الوعى بمخاطر المخدرات يضاف إلى المناهج التعليمية وسيتم دمجه للمقررات الدراسية فى هذه المراكز اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى كما سيتم إعداد معسكرات للطلاب المتميزين على المركز ودمجهم لوحدات التطوع على مستوى الجمهورية للعمل التطوعى مع الصندوق بالإضافة إلى تنظيم دورى رياضى، فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، فى إطار تشجيع الطلاب على التصدى لمشكلة التعاطى وإبراز خطورة الإدمان‪‪.