قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، إن قرار منع دخول الملقحين للمؤسسات الحكومية لم يتم اتخاذه إلا بعد إتاحة كافة اللقاحات بمصر، ووجود مراكز للتطعيم بعدد كبير فى مختلف انحاء البلاد إلى جانب المتنقلة منها والمتوفرة داخل وسائل النقل، مشيراُ إلى أن الهدف الأساسى من القرار هو حماية المواطنين واسرهم.
وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية أنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن هناك 32 مليون جرعة لقاح كورونا متاحة، وتابع:" من 22 إلى 23 مليون مواطن حصلوا على اللقاح.. ولدينا كميات كبيرة متوفرة وأخرى ستتدفق من الخارج".
وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، أن كل اللقاحات المسجلة عالمياً والمستخدمة فى مختلف دول العالم، متوفرة بمصر الآن، لافتاً إلى أن الجرعة المعززة تعد إعادة تطعيم، كون لقاح كورونا يشبه بشكل كبير مصل الإنفلونزا الموسمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الرئيس للصحة: جميع اللقاحات المسجلة عالميا متوفرة الآن بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.