منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الجابون غدًا

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم في الثانية والنصف عصرًا على أحد الملاعب الفرعية بمقر اقامته، فيما أدى منتخب الجابون تدريبه في السادسة مساء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادا للقائهما في الثالثة عصر غد في ختام مباريات المجموعة السادسة التي تأهل عنها المنتخب المصري للدور الأخير لتصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويرتدى غدا المنتخب الوطنى زيه الأساسى (القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء) فى مباراته أمام الجابون بختام مباريات المجموعة السادسة التى تأهل عنها المنتخب الوطنى للدور الأخير لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بينما يرتدى المنتخب الجابونى القميص الأصفر والشورت والجوارب الزرقاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى للمباراة برئاسة التونسى بوجلال بوسيرى الذى عقد بعد ظهر اليوم باستاد ببرج العرب، وتم خلاله التأكيد على الإجراءات التنفيذية والاحترازية الواجب اتباعها فى أرض الملعب والتشديد على عدم السماح لأحد بالتواجد فى أرض الملعب الا للخاضعين إلى أختبار PCR بنتيجة سلبية، بالإضافة إلى الالتزام بالحضور إلى أرض الملعب فى المواعيد المقررة.

وحضر الاجتماع عن المنتخب المصري محمد صلاح المدير الإدارى للمنتخب وعبد الله سيد مسئول المهمات.