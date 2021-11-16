/661522/تصفيات-كأس-العالم-إنجلترا-تمطر-شباك-سان-مارينو-بـ10-أهداف

فاز منتخب إنجلترا على نظيره سان مارينو بنتيجة كبيرة 10/0 ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المباراة تفوق واضح لمنتخب إنجلترا، وسط إستسلام واضح لسان مارينو الذي ظهر الفروقات الكبيرة بينهم خلال اللقاء.

وأحرز الأهداف كلاً من ماجواير، فابري هدف ذاتي، هاري كين 4 أهداف، سميث رووي، تايرون مينجز، تامي ابراهام، ساكا، لتتنهي المباراة بحفلة أهداف كبيرة من المنتخب الانجليزي الذي عاقب سان مارينو.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إنجلترا للنقطة رقم 26 ويؤكد تأهله لكأس العالم، ويرسل بولندا للملحق بعد أحتلالها المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بينما يظل سان مارينو بالمركز الأخير بنقطة وحيده.

البرتغال ضد صرييا

انتهت أحداث مباراة البرتغال وصربيا في ختام المجموعة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأخير.

وبهذه النتيجة يفقد رفاق كريستيانو رونالدو بطاقة التأهل المباشرة لبطولة كأس العالم، وينتظر مواجهة الملحق للبطولة للقارة العجوز.

وافتتح ريناتو سانشيز مهاجم منتخب البرتغال سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، من خلال مجهود فردي لسانشيز ويراوغ مدافعي صربيا ويسدد كرة قوية في الشباك.

وعاد منتخب صربيا في نتيجة المباراة، في الدقيقة 33 من عمر المباراة، عن طريق دوشان تاديتش، من خلال مراوغة وتسديدة قوية ترتطم بدفاعات البرتغال وتصل للحارس ليفقد سيطرته على الكرة وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة جاء ألكسندر ميتروفيتش، بهدف التقدم وهدف الفوز للظفر ببطاقة الأهل من المجموعة الأولى بشكل مباشر لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وتصدر المنتخب الصربي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة من أصل 8 مباريات، في حين احتل منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة برصيد 17 نقطة.

كريستيانو رونالدو

نجح البرتغالي كلايستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، من تحقيق لقب أفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل الشياطين الحمر.

وشارك كريستيانو رونالدو في الشهر اكتوبر الماضي مع مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.