/661523/عفت-نصار-الدوري-المصري-من-أسوء-4-دوريات-في-العالم-وكيروش-فرز-ثاني

تحدث عفت نصار نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أختيار كيروش لتدريب منتخب مصرلا واصفاً بأنه فرز ثاني وطريقته لا تناسب المنتخب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عفت نصار في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "الدوري المصري من أسوء 4 دوريات في العالم".

وتابع: "لدينا في مصر فساد رياضي وهو ما يغطي على الإنجازات والناحية الفنية للكرة المصرية، لا يوجد تنظيم إداري أو نظام في كل المسابقات واتحاد الكرة مسؤول عن كل هذه الأمور".

وأردف: “كيروش مدرب كبير لكنه مش فئة أولى وهو من الفئة الثانية في المدربين حول العالم، هو مدرب لديه شخصية قوية لكنه يلعب بطريقة لعب لا تتناسب مع إمكانية لاعبي منتخب مصر".

وأشار: “طريقة اللعب ظلمت لاعب كبير مثل محمد مجدي أفشة، لأن تلك الطريقة تحتاج لاعبين أصحاب إمكانيات معينة، مصر ظهرت بشكل غير جيد أمام أنجولا وأمام فريق ضعيف فنيا بسبب خطة كيروش، ولا بد من إجباره على تغيير طريقة اللعب".

من هو محمد متولي كناريا

- خاض مع سموحة 42 مبايراة لم يحرز خلالها أي أهداف، وصنع هدف وحيد خلالهم

- لعب 3 مباريات هذا الموسم مع الفريق السكندري بواقع 270 دقيقة، لم يسجل أو يصنع فيهم

- كان يلعب في صفوف المقاولون العرب ثم أنتقل لمصر المقاصة، لينضم في الأخير لسموحة

إصابة عبد الله السعيد

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة عبد الله السعيد مع منتخب مصر، خلال لقاء المنتخب الأخير أمام أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأشار المنيري أن السعيد أبغه بأنه خرج بين شوطي اللقاء متأثراً بالإصابة التي لحقت به خلال المباراة، بعدما أبلغ جهاز المنتخب الطبي بأنه شعر ببعض الالام بالعضلة الخلفية، وبناء على ذلك تم أستبداله خلال المباراة.

وسيغيب عبد الله السعيد عن لقاء مصر الأخير بالتصفيات أمام الجابون، بعدما أثبتت الاشاعات إصابته بشد في الخلفية بالدرجة الأولى، وسيبدأ برنامجه التأهيلي الخاص مع نادي بيراميدز حتى يعود في أسرع وقت ويشارك بمباريات فريقه القادمة.