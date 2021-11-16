/661525/طارق-جبريل-قضية-كهربا-الوحيده-المضمونه-للزمالك

تحدث طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن القضية الوحيده المضمونة للقلعة البيضاء هي قضية محمود عبد المنعم “كهرباء لاعب النادي الأهلي الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "ميزانية الزمالك بها أوضاع كارثية لأنها تعبر عن الوضع المأساوي الذى نعيشه في النادي".

وأضاف: " النادي عليه مليار وربع ديون لجهات رسمية وغير رسمية، ولابد أن يفهم الناس وجمهور الزمالك أن النادي مديون بأكثر من مليار و200 مليون جنيه منها الضرائب وأموال الموردين، بخلاف مخصص القضايا في الفيفا وهذا وحده يتجاوز 200 مليون جنيه".

وأكمل: "النادي الأبيض كان عدد أعضائه 45 ألف عضو حتى عام 2013/2014، وهذا العدد من الأعضاء هو نتاج عمل أكثر من مائة عام، وفي السبع سنوات الأخيرة تجاوز عدد الأعضاء 90 ألف عضو".

وواصل: "الأعضاء الجديدة أدخلت النادي 45 مليون جنيه، ومع ذلك لم توضع طوبة واحدة في مبنى النادي الجديد، لذلك تم سحب أرض أكتوبر لعدم الجدية".

اتحاد الكرة يدرس تقليل عقوبة شيكابالا لـ4 مباريات

ترددت بعض الانباء داخل اتحاد الكرة، بأنه سيتم رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك عقب لقاء الإسماعيلي القادم.

وسيكتفي اتحاد الكرة بعقوبته 4 مباريات فقط مثل زميله في الفريق حازم إمام، الذي تم تطبيق عليه تلك العقوبة بعد أحداث مباراة البنك الأهلي في نهاية الدوري العام الموسم الماضي.

وكان حصل شيكابالا على حكم من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة الموقعه عليه من إتحاد الكرة، بجانب مناقشة الأمر في مجلس النواب بأن قرارات لجنة التوسية والتحكيم ملزمه وعلى اتحاد الكرة تنفيذها، وهو ما لم يحدص حتى الأن.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

وخرجت تصريحات من مسئولوا الفريقين قبل المباراة الهامة بينهم، تشعل اللقاء قبل بدايته، فكلا الفريقين خسروا أخر مباراة لهم بالدوري حيث فاز البنك الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف، وخسر الزمالك أمام النادي الأهلي 5/3 في لقاء القمة.