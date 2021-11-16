«آخر اليوم».. خبير تكنولوجيا: التحول الرقمى يقضى على ظاهرة «فوت علينا بكرة»

وأضاف حسن، فى مداخلة مع برنامج "آخر اليوم" مع سمر إبراهيم على الراديو 9090، إن عملية التحول الرقمى ستنفذ على 3 مستويات، والمستوى الأول هو البنية التحتية، من خلال زيادة أبراج الهواتف المحمولة ومنها تركيب 6 آلاف برج فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمستوى الثانى، من خلال بناء المهارات الرقمية للموظف الحكومى، لأن العنصر البشرى هو أهم عوامل الرقمنة، أما المستوى الثالث، فيتمثل فى المواطن، من خلال تحسين الخدمة التى يتلقاها، وتقليل الوقت والجهد فى الحصول على الخدمات الحكومية، من خلال منصات تكنولوجية مثل منصة مصر الرقمية.
وأشار خبير تكنولوجيا الاتصالات، إن التحول الرقمى سيقضى على على البيروقراطية وظاهرة «فوت علينا بكره» وعدم الشفافية، مضيفا أن هناك بعض الجهات التى ما زالت تضع العراقيل أمام المواطنين، بسبب انعدام ثقافة التحول الرقمى عند الموظفين.
وأكد أن عملية نشر ثقافة الرقمنة بين الموظفين ستأخذ وقتا لكنها ستنفذ فى النهاية بالتدريخ من خلال التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى نشر الوعى بين المواطنين بأهمية عملية التحول الرقمى.
"آخر اليوم" برنامج يومى يعتمد على التغطية الإخبارية لأهم الأحداث خلال اليوم، ويعتمد فى أغلب الأحيان على المراسل الموجود فى مكان حدوث الخبر، ويقدمه ياسمين الحفناوى، وعلا سمير، ومحمود السعيد، وعبدالرحمن الصاوى، وسمر إبراهيم، ورغدة الشيمى، ورامى الحلوانى.
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