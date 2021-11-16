«آخر اليوم».. خبير تكنولوجيا: التحول الرقمى يقضى على ظاهرة «فوت علينا بكرة»

جدة - نرمين السيد - قال خالد حسن، خبير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إن اهتمام القيادة السياسية بالتحول الرقمى منذ حوالى 5 سنوات أعطى دفعة كبيرة لعملية التحول الرقمى فى الأجهزة الحكومية، مضيفا أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم، سيزيد من عملية رقمنة أجهزة الدولة.





وأضاف حسن، فى مداخلة مع برنامج "آخر اليوم" مع سمر إبراهيم على الراديو 9090، إن عملية التحول الرقمى ستنفذ على 3 مستويات، والمستوى الأول هو البنية التحتية، من خلال زيادة أبراج الهواتف المحمولة ومنها تركيب 6 آلاف برج فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمستوى الثانى، من خلال بناء المهارات الرقمية للموظف الحكومى، لأن العنصر البشرى هو أهم عوامل الرقمنة، أما المستوى الثالث، فيتمثل فى المواطن، من خلال تحسين الخدمة التى يتلقاها، وتقليل الوقت والجهد فى الحصول على الخدمات الحكومية، من خلال منصات تكنولوجية مثل منصة مصر الرقمية.

وأشار خبير تكنولوجيا الاتصالات، إن التحول الرقمى سيقضى على على البيروقراطية وظاهرة «فوت علينا بكره» وعدم الشفافية، مضيفا أن هناك بعض الجهات التى ما زالت تضع العراقيل أمام المواطنين، بسبب انعدام ثقافة التحول الرقمى عند الموظفين.

وأكد أن عملية نشر ثقافة الرقمنة بين الموظفين ستأخذ وقتا لكنها ستنفذ فى النهاية بالتدريخ من خلال التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى نشر الوعى بين المواطنين بأهمية عملية التحول الرقمى.

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