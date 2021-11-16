/661526/رئيس-الجهاز-الطبي-بالزمالك-يكشف-موقف-شيكابالا-وحازم-إمام

تحدث الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن موقف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق وزملائه عبد الله جمعة وحازم إمام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمد أسامة في تصريحات تلفيزيونة ابرنامج " ملعب أون" على قناة أون تايم سبورت: " شيكابالا يعاني من إجهاد في العضلة وهو الأن في مرحلة التأهيل وسيكون جاهز عقب لقاء الإسماعيلي".

وأكمل: " حازم إمام تم شفائه من الإصابة التي لحقت به، لا تمنعه الإصابة من المشاركة في الوقت الحالي".

وأضاف: " عبد الله جمعة يخضع لبرنامج تأهيلي على أثر إصابته بالتاوء في الكاحل"، وكان تعرض ظهير الزمالك الأيسر للإصابة في مران الفريق مؤخراً مما جعله يخضع لفترة تأهيل في الوقت الحالي.

اتحاد الكرة يدرس تقليل عقوبة شيكابالا لـ4 مباريات

ترددت بعض الانباء داخل اتحاد الكرة، بأنه سيتم رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك عقب لقاء الإسماعيلي القادم.

وسيكتفي اتحاد الكرة بعقوبته 4 مباريات فقط مثل زميله في الفريق حازم إمام، الذي تم تطبيق عليه تلك العقوبة بعد أحداث مباراة البنك الأهلي في نهاية الدوري العام الموسم الماضي.

وكان حصل شيكابالا على حكم من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة الموقعه عليه من إتحاد الكرة، بجانب مناقشة الأمر في مجلس النواب بأن قرارات لجنة التوسية والتحكيم ملزمه وعلى اتحاد الكرة تنفيذها، وهو ما لم يحدص حتى الأن.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

وخرجت تصريحات من مسئولوا الفريقين قبل المباراة الهامة بينهم، تشعل اللقاء قبل بدايته، فكلا الفريقين خسروا أخر مباراة لهم بالدوري حيث فاز البنك الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف، وخسر الزمالك أمام النادي الأهلي 5/3 في لقاء القمة.