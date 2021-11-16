صور- أيمن عبد المجيد: الجمهورية الجديدة دولة مدنية غير قابلة للانكسار

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حديثه بـ الملتقى الثقافى الإفريقى الذى تنظمه كلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة، مساء أمس الإثنين، وأداره الدكتور عطية الطنطاوى، القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن الجمهورية الجديدة، دولة مدنية عصرية غير قابلة للانهيار ولا الانكسار، ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، والتى صحح بها شعب مصر، مسار أحداث 25 يناير، لينزع دولته من مخالب الفاشية، التى انحرفت بها عن مسارها.

وأكد وكيل نقابة الصحفيين أن الجمهورية الجديدة لها أهداف ومرتكزات تتمثل فى تعزيز القدرة الشاملة للدولة بشكل مستدام وبمعدلات نمو تفوق حجم التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

وأشار إلى أن تنمية القدرة الشاملة تأتى من محصلة تعظيم قوى الدولة، وفى القلب منها القوة البشرية، من خلال بناء عقول واعية نقدية، وتعظيم قوى الدولة كافة، والتى تخدم هذا الإنسان المصرى، وتحفظ قوة دولته، وفى القلب منها القوى: الجغرافية، والبيئية، والاقتصادية والسياسية، والحضارية، والعسكرية.

وشدد عبد المجيد على أن الجمهورية الجديدة شهدت فى السنوات السبع الأخيرة مرحلة التأسيس وبناء القواعد، عبر إرادة سياسية لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى وفريق عمل الدولة الوطنية، لافتا إلى أن المدقق لما يجرى على الأرض برؤية شاملة، يُدرك ماهية تلك الجمهورية الجديدة وقواعد بنائها.

ولفت وكيل نقابة الصحفيين إلى أن أولى مقومات قوة أى دولة هى الموقع الجغرافى، والثروات الطبيعية والبيئية، ومصر حباها الله بموقع جغرافى فريد، شمال شرق إفريقيا، حيث تطل شمالاً على ساحل البحر المتوسط، وفى الشرق على ساحل البحر الأحمر، بمساحة تفوق المليون كيلو متر مربع، ويشكل إقليم الدلتا ووادى النيل منها 40 ألف كم2 4% فقط، ويعيش به نحو 100 مليون مصرى، فيما تمثل شبه جزيرة سيناء 6% من مساحة الدولة يعيش عليها نصف مليون فقط، فيما تمثل الصحراء الشرقية 22% من مساحة مصر والصحراء الغربية أكثر من 68%، وهو التحدى الأعظم الذى تصدت له الجمهورية الجديدة، التى تغير خريطة مصر بإنشاء 14 مدينة جديدة ذكية، فى القلب منها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستوعب فى مجملها 30 مليون مصرى، كما تخلق فرص عمل واستثمارات كبيرة، فضلا عن إعادة توزيع السكان.

وتابع: "ثروات مصر الجغرافية تعظمها الجمهورية الجديدة، فقناة السويس التى تعد شريانا حيويا لاتصال العالم، شهدت أولى المشروعات القومية، وخلال عام تم إنجاز القناة الجديدة، وتطوير القناة القديمة، بما بعث للعالم رسالة أن مصر التى تحارب الإرهاب قادرة على تحقيق المعجزات، فكانت رسالة داعمة للروح المعنوية، ومعززة لأحد أهم الموارد الاقتصادية، فزاد دخل القناة فى الخمس سنوات الأولى، 4.7 مليار دولار على الفترة السابقة لها".

ولفت أيمن عبد المجيد إلى أن القوة العسكرية شهدت نقلة نوعية بتنويع مصادر السلاح، وإنشاء قواعد على المحاور الاستراتيجية، خاصة الغربى، لتعظيم القدرات الدفاعية للحفاظ على الأمن القومى، وتعظيم قوة الردع، فضلًا على القضاء على الإرهاب، لافتا إلى أن الخريطة الاقتصادية تشهد تطورًا كبيرًا عبر مشروعات عملاقة من طرق واستصلاح أكثر من مليون ونصف المليون فدان، والتجهيز لـ افتتاح الدلتا الجديدة.

وتابع: "فى المقابل تتخذ الدولة إجراءات حاسمة حمائية للرقعة الزراعية القديمة لوقف استنزافها، كما تضاعف من القدرة المائية عبر ترشيد الاستهلاك بمنظومات رى حديث وتبطين الترع، والتحليل وتدوير المياه وظهر ذلك جليًا، فى مشروع محطة بحر البقر الذى حوّل المحنة- مياه الصرف التى كانت ملوثة للبحيرات- إلى منحة 2 مليار متر مكعب سنويًا تعمر نصف مليون فدان فى سيناء".

وأوضح عبدالمجيد، أن الجمهورية الجديدة تنشد العدالة الاجتماعية، بالقضاء على العشوائيات وتطوير الريف، والحملات الصحية، وتطوير التعليم العام والنهوض بمنظومة الصحة، ومحاربة الفساد وتعزيز العدالة الضريبية، وإن كان إصلاح التعليم والصحة يحتاج إلى الكثير من مواصلة العمل.

وقال عبدالمجيد، إن الجمهورية الجديدة قوتها الدبلوماسية تتنامى، عبر سياسية خارجية حكيمة تنتهج الصدق، وبناء التحالفات القائمة على مصالح الأمن القومى المصرى والعربى والإفريقى، فمصر تدعم تقوية مؤسسات الدولة الوطنية، وتدعم استعادة دول الجوار التى شهدت هزات عنيفة لاستعادة قوتها ووحدتها واستقلالها عن أى تدخلات خارجية، وهو الخطاب الواضح للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى، وكل الفعاليات الدولية، التى تشارك فيها مصر بفاعلية.

وشدد عبدالمجيد، على أن تنامى قوى الدولة المصرية السياسية والاقتصادية والعسكرية والحضارية، انعكس على نمو قدرتها الشاملة والممثلة فى تعاظم قدرتها على أداء وظائفها، بما يحقق الهدف العام، وهو بناء جمهورية جديدة مدنية حضارية غير قابلة للانهيار ولا الانكسار.

وشهد الملتقى، الذى تنظمه الدكتورة أميرة شوقى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تفاعلًا كبيرًا مع الأفكار التى طرحها عبدالمجيد، خلال المحاضرة التى تناولت بسباحة سريعة فى تاريخ الدولة المصرية منذ عهد الملك مينا موحد القطرين، ومرورًا بالانكسارات والانتصارات، التى كانت جميعها بفضل وحدة الشعب المصرى وتلاحمه.

وشدد الدكتور عطية الطنطاوى، على أن الجمهورية الجديدة تشهد إنجازات لا تخطئها العين، تُسهم فى تحقيق جودة الحياة من طرق ومواصلات حديثة، وعمران ومشروعات اقتصادية عملاقة، بمعدلات إنجاز لم تشهدها مصر من قبل، مشيدًا بتناول عبدالمجيد للجمهورية الجديدة تناولًا عميقًا، موجهًا التحية للدكتورة أميرة شوقى المشرف على المتلقى.

وحول سؤال لماذا يرى ايمن عبدالمجيد ميلاد الجمهورية الجديدة من 30 يونيو، وليس ما قبلها، قال وكيل نقابة الصحفيين، إن الجمهورية الجديدة لكى تولد، لا بد لها من إرادة سياسية ورؤية استراتيجية وأهداف وفلسفة وقواعد بناء، وهذا تحقق مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد، بينما السنوات التالية على أحداث 25 يناير، فقد شهدت انحرافًا بمطالب الإصلاح والتغيير إلى تخريب وتدمير، وصراع الفاشية المتاجرة بالدين لتغيير هوية الدولة، فهى مرحلة كانت تستهدف الانحراف بالدولة المدنية عن مسارها، لذا الميلاد الحقيقى لدولة وطنية مدنية تحقق العدالة من رحم ثورة 30 يونيو، الفقراء ما قبل ذلك كانت يستغلهم الإخوان، مزارع أصوات انتخابية، إعانات مقابل أصوات، بينما هنا الدولة تعمل وفق استراتيجية ودستور وفلسفات، وتقدم على الأرض الإنجازات.

وأضاف عبد المجيد: "بناء حصون الوعى هدف رئيس لـ الدولة الجديدة، فى ظل تطور أجيال الحروب، ومؤخرًا شهدنا استهدافًا جديدًا للوعى الجمعى بإعادة نشر فيديو قديم لشخص يسيء للنبى الكريم- صلى الله عليه وسلم- وهى محاولات جديدة لإثارة الفتنة، وهى أمور تُدركها الجمهورية الجديدة وعالجتها مبكرًا بتعزيز اللُحمة ونشر ثقافة التسامح وفى كل مدينة جديدة مسجد وكنيسة، فقوة مصر فى وعى شعبها ووحدة نسيجها".

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أميرة شوقى، على أن ما تشهده مصر من قضاء على العشوائيات نقلة حضارية، حقيقية، خاصة أن الانتقال لا يقتصر على السكن بل يصحبه مشروعات نهوض ثقافى ومجتمعى.

أما الدكتور عادل الحسنين، عميد كلية الدراسات الإفريقية الأسبق، فقد شدد على أن أهمية المحاضرة تكمن فى تناولها لمصر برؤية شاملة، تناولت كل تخصصات الكلية، سواء سياسيًا، أو جغرافيًا وتاريخيًا، مضيفًا من يريد مشاهدة ما يحدث فى مصر فعليًا عليه تناول الإنجازات فى مختلف المجالات، وليس مجال اختصاصه فقط، مشيرًا إلى أن مصر تشهد إنجازات تنموية غير مسبوقة فى المجالات كافة.

حضر الندوة الدكتور حسين مراد، الوكيل السابق للكلية، والدكتورة هيام الببلاوى أستاذ الاقتصاد، والدكتورة سماح المرسى رئيس قسم السياسة والاقتصاد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وطلاب الدراسات العليا من مصر ودول عربية وإفريقية.