/661527/عدلي-القيعي-كنت-أتمنى-رئاسة-قناة-الأهلي-وخالد-الغندور-لديه-قناعات-غريبة-ويتحدث-في-الأمور-الجدلية-فقط

أكد عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق للنادي الأهلي، أنه كان يتمنى رئاسة قناة النادي خلال فترة معينة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “في بعض الأوقات كنت أتمنى رئاسة قناة الأهلي، خاصة أنني متواجد بها منذ نشأتها، ولكن لم أحزن يوما ما بسبب عدم تحقيق هذا الأمر”.

وزاد “كنت أتمنى فقط أن أكون رئيس قناة الأهلي للإشراف على البرامج الذي أريد ظهورها على شاشة القناة لتفيد الجمهور، وأعتقد أن المحتوى الحالي جيد ويفيد المشاهد، وسعيد بتقديم برنامج ملك وكتابة حتى الأن مع إبراهيم المنيسي".

وتابع “حزين من خالد الغندور لأنه لديه قناعات ثابتة ولا يريد تغييرها، ولابد أن يكون قد تعلم خلال فترة العمل في الإعلاما لكبيرة، ولكنه يتحدث دائما عن أمور جدلية فقط”.

وأكمل “كانت تربطني علاقة جيدة مع خالد الغندور في السابق وكنت أتواجد معه في البرامج الذي يقوم بتقديمها، ولكن حالياالأمر صعب، ولازال يتحدث في أمور لابد أن تكون لها سياسات أخرى”.

واختتم “كل شخص لديه قناعات وليس هناك إختلاف، ولكن كنت أتمنى بحكم أنه من نجوم نادي الزمالك وقناة النادي كان يتحدث ويدير الأمور بطريقة أفضل من الذي يقوم بها حاليا”.