/661528/عدلي-القيعي-يكشف-أسرار-انتخابات-الأهلي-والأقرب-للفوز-بمنصب-أمين-الصندوق-ومنهج-الجمعية-العمومية

أكد عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق للنادي الأهلي، أن انتخابات النادي القادمة لن تشهد صعوبة في الاختيارات والمنافسة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر “قناة النهار” “المنافسة في انتخابات الأهلي ستكون على مقعد أمين الصندوق بين مرتجي والدرندلي، ولن يتم حسمها إلا في اللحظات الأخيرة، نظرا لقوة المنافسة بين الثنائي وخبراتهم الكبيرة داخل النادي”.

وتابع “هناك أيضا منافسة على مقاعد تحت السن بوجود عمر ربيع ياسين، مع المتواجدين في قائمة محمود الخطيب، وستكون المنافسة شرسة فيها أيضا، أما باقي المنافسات فهي محسومة بنسبة كبيرة”.

وزاد “هناك ثقافة داخل النادي الأهلي منذ عام 1992 بانتخاب القائمة بالكامل لكل مرشح، وأعتقد أن هذا الأمر مستمر حتى الأن، وسيكون هناك إجماع كبير على قائمة محمود الخطيب في الانتخابات القادمة”.

وواصل “محمود طاهر فاز برئاسة الأهلي بقائمتة بالكامل، وجاء محمود الخطيب بنفس الأمر، ومنهج النادي الأهلي هو الحالي الاستمرارية، فأهميتها في التقدم والماوصلة وأعتقد أن هذا هو الذي سوف يحدث خلال الفترة القادمة”.

واختتم “لا أستطيع الحكم على الفائز بمنصب أمين الصندوق، وسوف تعتمد على الجمعية العمومية هل ستختار القائمة بالكامل أم هناك تواجد لاختيار العنصر الأخر المتمثل في خالد الدرندلي”.

عدلي القيعي: كنت أتمنى رئاسة قناة الأهلي.. وخالد الغندور لديه قناعات غريبة ويتحدث في الأمور الجدلية فقط

أكد عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق للنادي الأهلي، أنه كان يتمنى رئاسة قناة النادي خلال فترة معينة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “في بعض الأوقات كنت أتمنى رئاسة قناة الأهلي، خاصة أنني متواجد بها منذ نشأتها، ولكن لم أحزن يوما ما بسبب عدم تحقيق هذا الأمر”.

وزاد “كنت أتمنى فقط أن أكون رئيس قناة الأهلي للإشراف على البرامج الذي أريد ظهورها على شاشة القناة لتفيد الجمهور، وأعتقد أن المحتوى الحالي جيد ويفيد المشاهد، وسعيد بتقديم برنامج ملك وكتابة حتى الأن مع إبراهيم المنيسي".

وتابع “حزين من خالد الغندور لأنه لديه قناعات ثابتة ولا يريد تغييرها، ولابد أن يكون قد تعلم خلال فترة العمل في الإعلاما لكبيرة، ولكنه يتحدث دائما عن أمور جدلية فقط”.

عدلي القيعي

وأكمل “كانت تربطني علاقة جيدة مع خالد الغندور في السابق وكنت أتواجد معه في البرامج الذي يقوم بتقديمها، ولكن حالياالأمر صعب، ولازال يتحدث في أمور لابد أن تكون لها سياسات أخرى”.

واختتم “كل شخص لديه قناعات وليس هناك إختلاف، ولكن كنت أتمنى بحكم أنه من نجوم نادي الزمالك وقناة النادي كان يتحدث ويدير الأمور بطريقة أفضل من الذي يقوم بها حاليا”.