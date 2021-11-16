/661529/عدلي-القيعي-لست-أفضل-مدير-تعاقدات-للنادي-الأهلي-ورحيل-شريف-إكرامي-وأحمد-فتحي-منطقي

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن كل فترة داخل النادي ولها رجالها في خدمة النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “خلال فترة عملي مدير للتعاقدات بالأهلي كانت هناك أمور وآليات يتم العمل بها، وحاليا يتعمل العمل بأمور أخرى خاصة بأمير توفيق”.

وزاد “كنت سأحارب غلاء الأسعار الحالي، ولكن كان من الممكن أن أفشل في التحكم في صفقات اللاعبين، وكل فترة ولها أهدافها والسوق الخاص بها”.

وتابع “أعمل كمستشار للجنة التعاقدات ولكن غير متواجد بشكل كبير وأمير توفيق يدير عمله بشكل إحترافي للغاية، وكان في السابق متواجد عصام سراج، وحسام غالي ومحمد فضل وهيثم عرابي”.

وأردف “كل من عمل في منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قدم كل ما لديه، والقادم أفضل للفريق وأمير توفيق يمر بفترة جيدة للغاية وأتمنى له النجاح بشكل مستمر”,

واختتم “شريف إكرامي رحل عن الأهلي بعدما حقق تاريخ كبير مع النادي والمنتخب، وكذلك الأمر لأحمد فتحي لاعب الفريق السابق، وكنت أتمنى بقاء رمضان صبحي داخل الفريق وعدم الرحيل”.