صورة- الأرصاد: سحب الحمل الحرارى سبب موجة الطقس السيئ فى الصعيد

جدة - نرمين السيد - وأكد الخبراء أنه وفقا لتحديث الخرائط، فإن البلاد ستشهد أقوى حالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من 20 نوفمبر الجارى على السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وسيناء والقاهرة والجيزة وحلوان وواحة سيوة والبحرية ومن المتوقع أيضا الفرافرة.

وأضاف خبراء الأرصاد أن مصر على موعد مع منخفض عملاق متوقع ويعمل على انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وكانت السحب المنخفضة قد تسببت خلال اليومين الماضيين، فى حدوث أمطار غزيرة ورعدية على مناطق كثيرة منها حلايب وشلاتين، وأسوان، والأقصر، وسوهاج، وكثير من المناطق القريبة من سلاسل جبال البحر الأحمر حيث تكونت السيول وتجمعت المياه فى الأودية.

ولكن كان لمحافظة أسوان النصيب الأكبر من هطول الأمطار، وانتشار أصوات الرعد وأضواء البرق.. وقد غمرت المياه شوارع أسوان بعد الأمطار التى استمرت لقرابة ساعتين متواصلتين، حيث تعرض عدد من أهالى وسكان أسوان، لـ لدغات العقارب بسبب المياه الغزيرة التى أخرجتها من أماكنها.