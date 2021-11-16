/661530/عدلي-القيعي-كنت-أتمنى-بقاء-رمضان-صبحي-في-الأهلي-والانتقال-لبيراميدز-خطوة-للوراء-وكان-مشروع-للمستقبل

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه حزين على رحيل رمضان صبحي عن الفريق مبكراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر “قناة النهار” “رمضان صبحي كان لاعبا واعدا للنادي الأهلي ومن أهم نجوم كرة القدم المصرية، وكنت أتمنى تواجدة مع الفريق لفترة أطول لتحقيق الطموحات والإنجازات”.

وتابع “رمضان صبحي يختلف عن أحمد فتحي وشريف إكرامي، فالثنائي الأخير قدموا الكثير للنادي الأهلي ومنتخب مصر، وحققوا بطولات عديدة، ثم رحلوا في ختام مسيرتهم الرياضية بحثا عن أمور خاصة بهم”.

وزاد “رمضان صبحي مازال لاعبا صغيرا ولكن الرحيل عن الأهلي في هذا الوقت المبكر لم يكن مفيدا للاعب ولكنه قرار شخصي له ويتحمل عواقبة بكل تأكيد”.

وأردف “رمضان صبحي أخطأ في الرحيل عن الأهلي، وكان مشروع النادي للمستقبل ولم يفكر في هذا الأمر، ونظر تحت قدمية فقط، والنادي الأهلي عمر كبير وليس عدد سنوات للعب، وكان سيكون إمتداد لحسام غالي، ولكنه قرارة يحترم”.

واختتم “من المؤكد أن رمضان صبحي رحل عن الأهلي بعد إغراءات لم يقاومها، وكان لابد أن يتواجد مع الفريق ويخوض تجربة الإحتراف الأوروبي فقط ولكن خطوة بيراميدز غير جيدة”.

عدلي القيعي: لست أفضل مدير تعاقدات للنادي الأهلي.. ورحيل شريف إكرامي وأحمد فتحي منطقي

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن كل فترة داخل النادي ولها رجالها في خدمة النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “خلال فترة عملي مدير للتعاقدات بالأهلي كانت هناك أمور وآليات يتم العمل بها، وحاليا يتعمل العمل بأمور أخرى خاصة بأمير توفيق”.

وزاد “كنت سأحارب غلاء الأسعار الحالي، ولكن كان من الممكن أن أفشل في التحكم في صفقات اللاعبين، وكل فترة ولها أهدافها والسوق الخاص بها”.

وتابع “أعمل كمستشار للجنة التعاقدات ولكن غير متواجد بشكل كبير وأمير توفيق يدير عمله بشكل إحترافي للغاية، وكان في السابق متواجد عصام سراج، وحسام غالي ومحمد فضل وهيثم عرابي”.

رمضان صبحي

وأردف “كل من عمل في منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قدم كل ما لديه، والقادم أفضل للفريق وأمير توفيق يمر بفترة جيدة للغاية وأتمنى له النجاح بشكل مستمر”,

واختتم “شريف إكرامي رحل عن الأهلي بعدما حقق تاريخ كبير مع النادي والمنتخب، وكذلك الأمر لأحمد فتحي لاعب الفريق السابق، وكنت أتمنى بقاء رمضان صبحي داخل الفريق وعدم الرحيل”.