/661531/عدلي-القيعي-الأهلي-لم-يخطئ-في-رحيل-عبد-الله-السعيد-وكنت-أتمنى-نهاية-مسيرته-مع-الفريق-كأسطورة

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه لن يعود كمدير لهذا المنصب من جديد داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “بعد تكريمي من محمود الخطيب رئيس النادي، أعتقد أن مهام عملي الرسمية داخل الفريق انتهت بالفعل، وأساعد فقط بالنصيحة إذا طلبت مني فقط”.

وزاد “لا أسعى للمناصب داخل النادي الأهلي، فأنا أخدم الفريق في أي مكان أتواجد به وهذا شرف كبير لي مساعدة النادي في أي وقت، وطلبت من محمود الخطيب أن أتفرغ لعملي الإعلامي فقط خلال الفترة المقبلة”.

وواصل “أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، إضافة كبيرة لأي فريق يتواجد معه، ولكن السؤال الأهم الأن، من يدفع للاعب المطالب المالية الذي يريدها، وإذا كان اللاعب متاح للعب في صفوف الأهلي فهو صفقة جيدة بلا شك”.

وتابع “الأهلي لم يخطئ في رحيل عبد الله السعيد عن الفريق، واللاعب كان لديه حسابات مالية أخرى بخلاف تواجدة مع الأهلي، وأي شخص يتواجد في نفس الموقف من الممكن أن يوافق أو يرفض”.

واختتم “كنت أتمنى بقاء عبد الله السعيد مع الأهلي، لأنه كان وصل لمرحلة الأساطير بعد النجاحات التي حققها مع النادي، ولكن هو قرارة في النهاية ويتحمله”.