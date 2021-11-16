عدلي القيعي: الخطيب أدهشني إدارياً.. والأهلي كان مخترق في عهد محمود طاهر

/661532/عدلي-القيعي-الخطيب-أدهشني-إداريا-والأهلي-كان-مخترق-في-عهد-محمود-طاهر

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه لم يبحث عن المناصب الإدارية داخل الفريق نهائيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “رايت نفسي في العمل الإعلامي، وكنت أخدم النادي الأهلي في الأمور الخاصة به في البطولات بشكل شخصي في حال تكليفي بأمر ما، وإذا كنت أريد تواجدي في المناصب الهامة داخل الفريق كنت سأذهب وأترشح وأتواجد”.

وزاد “قبل انتخابات النادي الأهلي في 2017 تفاجئت أنا والخطيب بعدم وجود أسمائنا في كشوفات الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، وكان هذا الأمر غير مفهوم، وكان ذلك قبل الانتخابات مباشرة”.

وواصل “لم أهاجم محمود طاهر بسبب هذا الأمر، ولكن كان إعتراضي الواضح على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي فقط، وتحدث مع محمود طاهر في هذا الأمر، أما الخطيب فالكل يعلم أنني أدعمه دائما في كل الفترات”.

وتابع “كنت أتحدث من أجل مصلحة النادي الأهلي فقط، وكانت لائحة النظام الأساسي بها بعض الأمور الغير جيدة ومنها خصخصة كرة القدم بالنادي وتواجد الانتخابات بفرعي النادي وليس فرع واحد وأمور أخرى كانت غير صالحة”.

وأكمل “محمود طاهر رئيس الأهلي السابق، رئيس شخصي ومقرب لي والكل يعلم ذلك داخل النادي، ولم تكن هناك أي خلافات شخصية بيننا، وصوتي للخطيب كان من أجل إنقاذ النادي الأهلي من الإختراق الذي حدث في عهد محمود طاهر”.

واختتم “محمود الخطيب أدهشني في العمل الإداري، ويفكر بشكل مستمر من أجل النجاح، ويعمل دائما بشغف من أجل مصلحة النادي دائما، ولا يعمل العمل التقليدي”.