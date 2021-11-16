/661533/عدلي-القيعي-محمود-طاهر-شخصية-قيادية-وكان-صاحب-تواجد-الإعلام-الزملكاوي-داخل-قناة-الأهلي-ويتحدث-عن-تكريم-صالح-سليم-الاستثنائي

أثنى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على فترة رئاسة محمود طاهر للقلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “محمود طاهر له إيجابيات كثيرة خلال فترة تواجدة داخل النادي الأهلي، وقام بعمل صفقات جيدة وممتازة، ولكن لم يكن هناك إهتمام بقطاع كرة القدم بشكل كبير”.

وزاد “ما يعيب محمود طاهر هو تواجد الإعلامالزملكاوي داخل قناةالأهلي، خلال فترة تواجدة رئيسا للأهلي، وهو ما ظهر حاليا فكل من كان يعمل في قناةالأهلي من الزمالك يهاجم الفريق بشكل مستمر”.

وواصل “محمود طاهر كان يريد تهميش دور الجمعية العمومية للنادي الأهلي وكان هذا الأمر خطير للغاية، وكنت أحارب من أجل النادي ومصلحة الفريق وليس أي أمور أخرى، وكل شركات النادي حاليا له 51% منها”.

وأكمل “لا أجب أن أتحدث عن مديري التعاقدات بنادي الزمالك خلال فترة تواجدي بالأهلي، ولكن الأسم الأبرز واللامع خلال فترتي كان إسماعيل سليم، وكان يعمل بشكل جيد”.

وأردف “تكرمت 4 مرات من النادي الأهلي، ولم أنتظر أي تكريم سوى الأخير فقط، لأننا لا أعلم سوف أتواجد في تكريمات قادمة أم لا، فالأول كان من رابطة مشجعي الأهلي وكان حفل كبير، والتكريم الثاني في عام 1998 من صالح سليم”.

واختتم “التكريم الثالث كان من لجنة الكرة من ثابت البطل ومن العاملين بالنادي والفريق، والتكريم الأخير من الخطيب له طابع خاص، وتم تكريمي من صالح سليم بالتواجد في جائزة نادي القرن”.