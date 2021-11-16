/661534/عدلي-القيعي-شيكابالا-عرض-نفسه-على-الأهلي-وبركات-والصقر-الصفقات-الأصعب

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن شيكابالا وقع للفريق عندما كان محترفا باليونان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “الأهلي حصل على توقيع عبد الستار صبري وشيكابالا لاعب الزمالك الحالي، وكان ذلك رغبه منهم بالتواجد مع الفريق”.

وواصل “عبد الستار صبري وقع للأهلي بالفعل وذهب للإحتراف بالنمسا لمدة عام وجاء له عرض كبير مقابل 180 ألف دولار، وتحدث مع صالح سليم، وقال للاعب أن يستمر في أوروبا ويعود للأهلي متى يشاء”.

وزاد “شيكابالا نفس الأمر هو من طلب اللعب للنادي الأهلي وقال لي أن الزمالك غير مهتم بعودتة من الاحتراف الخارجي، ويتمنى التواجد مع النادي”.

وأكمل “قمنا بإنهاء كافة الأمور مع باوك اليوناني وكان يقدم مستويات جيدة مع الفريق، ولكن هو من طلب عدم اللعب مرة أخرى للأهلي والعودة لنادي الزمالك”.

وأردف “حازم إمام لم نتفاوض معه لأنه من أساطير ونجوم نادي الزمالك، ومن الصعب الحصول على خدماتة نهائيا، ومختار التتش كان من رموز النادي الأهلي وحسين حجازي ورفعت الفناجيلي، وصالح سليم أيضا، والضظوي، وليس من السهل إختيار أفضل لاعب في تاريخ النادي الأهلي”.

واختتم “محمد بركات وأحمد حسن، هم الصفقات الأصعب للنادي الأهلي، وعمرو زكي كان قريب للغاية من النادي الأهلي، ومكارثي أسطورة جنوب أفريقيا كان قريب من الأهلي ورحل للإحتراف الخارجي”.