فيديوجراف- مساء dmc يكشف الأماكن التى تفرض شهادة لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وكشف الفيديوجراف أن تلك الأماكن هى: "الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، وشركات المساهمة التى تشرف على إدارة المرافق".

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قرر أنه من يوم 15 نوفمبر الجارى سيتم منع أى موظف عام أو طالب بالجامعة من دخول المنشآت إلا بعد إبراز شهادة لقاح كورونا.