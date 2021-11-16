تفاصيل قرار الأوقاف بتخصيص 10 ملايين جنيه لـ متضررى سيول أسوان

جدة - نرمين السيد - وقالت "الوزارة" فى بيان لها، إنه سيتم التنسيق مع محافظة أسوان، ووزارة التضامن الاجتماعى لـ حصر أصحاب المنازل الأكثر تضررًا واحتياجًا، وسيتم التنفيذ فور موافاة الوزارة بالحصر من المحافظة ووزارة التضامن فى حدود المبلغ المقرر، لافتة إلى أن التنفيذ سيكون بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وتحت إشرافها.

وفى تعليق له على هذا القرار، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة بهذا القرار تسهم فى التخفيف عمن أضيرت منازلهم من جراء السيول التى ضربت محافظة أسوان.

وأضاف، فى تصريحا تليفزيونية، أنّ طريقة التدخل ستكون حسبما تراه الوزارة، من خلال بناء بيوت جديدة أو ترميم الأضرار التى حدثت فى المبانى القائمة.

وأوضح أن قراره بتخصيص 10 ملايين جنيه للمتضررين من السيول هو رغبة من الوزارة فى ضرب نموذج للجميع، موضحًا أنّ المخصصات من الموارد الذاتية.