أسماء- توزيع 5 آلاف زى أزهرى على الأئمة فى 23 محافظة

جدة - نرمين السيد - وكتب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى لـ الأئمة، يسرنا أن نعلن عن بدء توزيع الدفعة الثالثة من صرف الزى الثالث للأئمة من الزى الأزهرى، وعددهم 5000 إمام بمحافظات: "الشرقية – البحيرة – الدقهلية – القاهرة – كفر الشيخ – الإسماعيلية – المنوفية – الغربية – شمال سيناء – بنى سويف – قنا – المنيا – القليوبية – الجيزة – أسيوط – سوهاج – مرسى مطروح – الأقصر – الفيوم – أسوان – الإسكندرية – دمياط – الوادى الجديد".

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ولفت وزير الأوقاف إلى أن ما تم توزيعه من 1 / 7 /2021م حتى الآن هو 28868 زيًّا أزهريًّا، لا يزال التوزيع مستمرًا، مشيرا إلى أن التوزيع سيتم بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من السبت 20 / 11 /2021م، وحتى الأحد 28 / 11 /2021م