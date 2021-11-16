صور- أمطار خفيفة تبدأ من السلوم وتمر بالإسكندرية ثم تمتد لـ القاهرة

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جدة - نرمين السيد - ولفتت، فى بيان لها، إلى أن هذه الأمطار ستكون على "السلوم ومطروح"، وتصل فى نهاية الفترة إلى الإسكندرية، ولكن مع نهاية يوم الثلاثاء وبداية من الساعات الأولى لـ غد الأربعاء، تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل إلى القاهرة.
ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى اول الليل مائل للبرودة فى اخره على كافة الأنحاء.
وتظهر شبورة مائية كثيفة من الساعة الخامسة إلى السابعة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من و إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية القريبة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تهب رياح شمالية غربية على السواحل الشمالية و شمال الصعيد و جنوب الصعيد وتهب الرياح غربية على القاهرة الكبرى.
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