ما حكم إخراج الزكاء لإجراء عمليات القلب للفقراء؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال ردها على سؤال: "هل يجوز إخراج زكاة المال لإحدى الجمعيات الخيرية التى تقوم بإجراء عملياتِ قلبٍ مجانًا لغير القادرين على العلاج؟، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وقالت الإفتاء: "يجوز الصرف مِن أموال الزكاة لِعِلَاج الفقراء والمحتاجين وكِفايَتِهِم فيما يحتاجون إليه مِن عملياتٍ جراحيةٍ طبيةٍ فى القلب وغيره.. والله سبحانه وتعالى أعلم".

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