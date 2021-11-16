طقس الثلاثاء.. شبورة مستمرة وأمطار خفيفة تصل لـ العاصمة.. القاهرة 26

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره وفى الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع الخبراء أن تكون شبورة مائية كثيفة من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم – مطروح – الإسكندرية" على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة من 10 مساء إلى صباح غد الأربعاء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.ر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

الإسكندرية 25 19

وادى النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 18



دمنهور 25 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 16

بنى سويف 26 16

المنيا 27 16

أسيوط 27 17

سوهاج 27 17

قنا 28 16

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبوسمبل 28 20

الوادى الجديد 28 18

حلايب 26 20

شلاتين 27 19