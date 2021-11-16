/661537/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء العديد مباريات هامة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات تصفيات أوروبا البوسنة والهرسك أمام نظيرة أوكرانيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء فنلندا أمام فرنسا الساعة العاشرة إلا ربع مساء جبل طارق أمام لاتفيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء الجبل الأسود امام تركيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1 هولندا امام منتخب النرويج الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium ويلز امام بلجيكا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية بوليفيا أمام أوروجواي الساعة العاشرة مساء فنزويلا أمام بيرو الساعة الحادية عشرة مساء كولومبيا أمام باراجواي الساعة الواحدة صباحا الأرجنتين أمام البرازيل الساعة الواحدة والنصف صباحا تشيلي أمام الإكوادور الساعة الثانية والربع صباحا مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم فيتنام أمام نظيرة السعودية الساعة الثانية ظهرا لبنان ضد الإمارات في تمام الساعة الثانية ظهرا العراق ضد كوريا الجنوبية في تمام الساعة الخامسة مساء الصين ضد أستراليا في تمام الساعة الخامسة مساء سوريا امام إيران في تمام الساعة السادسة مساء عمان ضد اليابان في تمام الساعة السادسة مساء مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية تقام مباراة مصر ضد الجابون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة ظهرا على قناة on time sport نيجيريا ضد الرأس الأخضر في تمام الساعة السادسة مساء ليبيريا ضد إفريقيا الوسطى في تمام الساعة السادسة مساء الجزائر ضد بوركينا فاسو الساعة السادسة مساء المغرب ضد غينيا الساعة التاسعة مساء تونس ضد زامبيا الساعة التاسعة مساء

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