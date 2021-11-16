/661537/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم الثلاثاء العديد مباريات هامة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا
البوسنة والهرسك أمام نظيرة أوكرانيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء
فنلندا أمام فرنسا الساعة العاشرة إلا ربع مساء
جبل طارق أمام لاتفيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء
الجبل الأسود امام تركيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1
هولندا امام منتخب النرويج الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ويلز امام بلجيكا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية
بوليفيا أمام أوروجواي الساعة العاشرة مساء
فنزويلا أمام بيرو الساعة الحادية عشرة مساء
كولومبيا أمام باراجواي الساعة الواحدة صباحا
الأرجنتين أمام البرازيل الساعة الواحدة والنصف صباحا
تشيلي أمام الإكوادور الساعة الثانية والربع صباحا
مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
فيتنام أمام نظيرة السعودية الساعة الثانية ظهرا
لبنان ضد الإمارات في تمام الساعة الثانية ظهرا
العراق ضد كوريا الجنوبية في تمام الساعة الخامسة مساء
الصين ضد أستراليا في تمام الساعة الخامسة مساء
سوريا امام إيران في تمام الساعة السادسة مساء
عمان ضد اليابان في تمام الساعة السادسة مساء
مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية
تقام مباراة مصر ضد الجابون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة ظهرا على قناة on time sport
نيجيريا ضد الرأس الأخضر في تمام الساعة السادسة مساء
ليبيريا ضد إفريقيا الوسطى في تمام الساعة السادسة مساء
الجزائر ضد بوركينا فاسو الساعة السادسة مساء
المغرب ضد غينيا الساعة التاسعة مساء
تونس ضد زامبيا الساعة التاسعة مساء
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