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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء العديد مباريات هامة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا 

البوسنة والهرسك أمام نظيرة  أوكرانيا  الساعة العاشرة إلا ربع مساء               

فنلندا أمام  فرنسا الساعة العاشرة إلا ربع مساء          

جبل طارق  أمام لاتفيا  الساعة العاشرة إلا ربع مساء                   

الجبل الأسود امام تركيا  الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

هولندا  امام منتخب النرويج الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ويلز امام بلجيكا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء                    

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية

بوليفيا  أمام أوروجواي الساعة العاشرة مساء              

فنزويلا  أمام بيرو الساعة الحادية عشرة مساء

كولومبيا أمام  باراجواي الساعة الواحدة صباحا         

الأرجنتين أمام البرازيل الساعة الواحدة والنصف صباحا                     

تشيلي أمام الإكوادور الساعة الثانية والربع صباحا               

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

فيتنام  أمام نظيرة السعودية الساعة الثانية ظهرا  

لبنان ضد  الإمارات في تمام الساعة الثانية ظهرا          

العراق ضد  كوريا الجنوبية في تمام الساعة الخامسة مساء      

الصين ضد أستراليا  في تمام الساعة الخامسة مساء        

سوريا امام إيران في تمام الساعة السادسة مساء           

عمان ضد  اليابان في تمام الساعة السادسة مساء    

مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية   

تقام مباراة مصر ضد الجابون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة ظهرا على قناة on time sport        

نيجيريا  ضد الرأس الأخضر في تمام الساعة السادسة مساء             

ليبيريا  ضد إفريقيا الوسطى في تمام  الساعة السادسة مساء              

الجزائر   ضد بوركينا فاسو  الساعة السادسة مساء              

المغرب  ضد  غينيا  الساعة التاسعة مساء

تونس ضد زامبيا  الساعة التاسعة مساء            

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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