الصحة: لقاحات كورونا تقوى المناعة وتقلل من حدة العدوى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات له، شدد متحدث الصحة على جميع المواطنين بضرورة أخذ اللقاح، لافتا إلى إن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بـ كورونا، وينبغي تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية مثل الكمامة والتباعد والنظافة الشخصية مع الحصول علي اللقاح .
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان أعلنت بيان كورونا عن أمس الإثنين، حيث سجلت 946 إصابة جديدة و68 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
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