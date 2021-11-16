أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، ندوة تحت عنوان "التسامح ونشر ثقافة السلام"، بمناسبة اليوم العالمى للتسامح الذى يوافق 16 نوفمبر من كل عام.

القاهرة

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان "تأثير وسائل التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا الحديثة على استطلاعات الرأى العام".

جنيف

يبدأ منتدى الأمم المتحدة لـ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وينظمه مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على مدى يومين.

أديس أبابا

تستضيف نيامى عاصمة النيجر، القمة الإفريقية الثالثة للفتيات، برعاية الاتحاد الإفريقى، تحت شعار "الثقافة وحقوق الإنسان والمساءلة – الإسراع فى إنهاء الممارسات الضارة".

بكين

تُعقد قمة افتراضية، بين الرئيس الصينى شى جين بينج ونظيره الأمريكى جو بايدن.

القاهرة

يفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر، معرض الملتقى الثامن لأكاديمية "فيوتشر تالنت"، فى السادسة مساءً، بقاعة زياد بكير بالأوبرا، وفى السابعة يفتتح رئيس الأوبرا معرضا تشكيليا تحت عنوان "حابى الحياة" لـ الفنان حسين نوح، بقاعة صلاح طاهر للفنون بالأوبرا.

الإسكندرية

يخوض المنتخب المصرى الأول لكرة القدم، مواجهة أخيرة أمام نظيره الجابونى، على استاد برج العرب، فى ختام مباريات المجموعة السادسة من تصفيات مونديال 2022، فى مباراة "تحصيل حاصل"، تكمن أهميتها فى ضرورة فوز الفراعنة على أمل الدخول فى التصنيف الأول لمنتخبات إفريقيا.

الجزائر

يخوض المنتخب الجزائرى لكرة القدم، مواجهة حاسمة ضد نظيره بوركينا فاسو، على ملعب مصطفى تشاكر فى مدينة البليدة شمالى الجزائر، فى التصفيات المؤهلة للمرحلة الفاصلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.