/661538/موعد-مباراة-منتخب-مصر-ضد-الجابون-والقنوات-الناقلة

يخوض منتخب مصر الأول، أخر مبارياته في المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، عندما يستضيف منتخب الجابون، يوم الثلاثاء في تمام الساعة 3 عصرًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منتخب الجابون صاحب الوصافة بـ7 نقاط، وتأتي ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأنجولا في مؤخرة الترتيب برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة

وسيتم نقل المباراة على شاشة قنوات أون تايم سبورت.

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

خاض منتخب مصر 4 مباريات أمام الجابون حقق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة ونجح في تسجيل 11 وأهتزت شباكة مرة وحيدة .

وجاءت المباراة الأولي في كأس الأمم الأفريقية 1994 بتونس فاز منتخب مصر على الجابون (4 – 0) في مستهل مشواره بالبطولة سجل الأهداف كل من: بشير عبدالصمد " هدفين " وأيمن منصور وحمزة الجمل

ثم كرر منتخب مصر نفس النتيجة في لقاء ودي سنة 2000 أقيم في أسوان وسجل الأهداف أحمد صلاح حسني، حسام حسن، عبدالحليم على وعبدالظاهر السقا.

وتفوق منتخب مصر أيضا بهدفين مقابل لاشئ في لقاء ودي آخر في 2004 وسجل الاهداف حسام حسن " هدفين ".

وفي المباراة الاخيرة إنتهت بنتيجة 1/ 1 خلال المباراة التي أقيمت بالجابون ضمن الجولة الثانية للتصفيات الإفريقة الحالية والمؤهلة للمونديال وسجل هدف منتخب مصر مصطفى محمد .