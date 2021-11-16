/661539/موعد-مباراة-الأرجنتين-والبرازيل-في-تصفيات-كأس-العالم

يستضيف منتخب الأرجنتين على ملعب سان خوان ديل بيثينتينيرو منتخب البرازيل في الجولة 14 من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً يوم الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ضمن المنتخب البرازيلي التأهل لكأس العالم بعد الفوز على كولومبيا في الجولة الماضية، حيث وصل للنقطة 34 في المركز الأول في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية بينما منتخب الأرجنتين يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

تشكيل البرازيل المتوقع

قي حراسة المرمي: أليسون أليكس ساندرو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو لوكاس باكيتا - كاسيميرو - فريد نيمار - جابرييل جيسوس - رافينيا.

تتويج بالميدالية الذهبية

ومن ناحيه اخري توج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية بمسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 2/1، وأحرز هدفي البرازيل كل من: ماتيوس كونيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ومالكوم فيليبي في الدقيقة الـ 108، بينما أحرز هدف إسبانيا الوحيد ميكيل أويارزابال في الدقيقة الـ 61 من زمن المباراة.

يذكر أن منتخبنا الوطني، كان قد ودع البطولة عقب الخساراة امام منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي.

واستفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.